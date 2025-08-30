На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Перестрелку возле ТЦ в Дагестане устроил чемпион мира по боевому самбо

Mash: стрельбу в махачкалинском ТЦ устроил чемпион мира по боевому самбо Алхасов
Чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов устроил перестрелку возле торгового центра (ТЦ) в Махачкале. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации канала, сначала боец ММА, который был вместе с супругой, и прохожий поругались, после — Алхасов минимум дважды выстрелил в оппонента из травматического оружия. После чего он увел жену и попытался скрыться.

За подобное Алхасову грозит уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева после инцидента сообщила, что конфликт между мужчинами произошел из-за того, что стрелку не понравился взгляд прохожего на его супругу. По ее словам, женщина была облачена в никаб, а взгляд проходящего мимо мужчины показался супругам слишком заинтересованным, что привело к непониманию, переросшему сначала в словесный конфликт, а после — в стрельбу. Гариева отметила, что в результате инцидента никто не пострадал.

За свою карьеру у Алхасова было десять боев на профессиональном уровне. В восьми из них он одержал победу, в одном — проиграл, а еще один бой не состоялся.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что не принимал ислам.

