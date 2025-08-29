На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Булыкин назвал главные матчи группового этапа Лиги чемпионов

Булыкин: «Реал» — «Ман Сити» и «ПСЖ» — «Барселона» — классика Лиги чемпионов
Albert Gea/REUTERS

Бывший нападающий сборной России по футболу, а также московских «Локомотива» и «Динамо» и многих известных зарубежных клубов, как бельгийский «Андерлехт», немецкий «Байер» и «Твенте» и «Аякс» из Нидерландов, Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о жеребьевке основного раунда Лиги чемпионов, назвав наиболее интересные, классические противостояния.

«Там много классных противостояний, для этого и есть Лига чемпионов. Там все интересное, даже «Кайрат» и «Пафос», которые впервые выступят в этом турнире. Но, конечно, все будут смотреть «Реал» — «Манчестер Сити», «ПСЖ» — «Барселона» — это классика Лиги чемпионов. И кто не смотрит, тот, наверное, не может считаться футбольным болельщиком», — отметил Булыкин.

Лига чемпионов второй сезон проводится в формате, когда все 36 клубов объединены в одну группу, а каждая команда проводит в основном раунде восемь матчей – по два с командами из каждой из четырех корзин.

