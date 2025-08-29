На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
FIDE лишила бывшего украинского шахматиста звания гроссмейстера

FIDE лишила бывшего украинского шахматиста Шевченко звания гроссмейстера
Krzysztof Szeląg/Wikimedia Commons

Международная шахматная федерация (FIDE) лишила бывшего украинского шахматиста Кирилла Шевченко, выступающего за Румынию звания гроссмейстера из-за читерства, сообщает пресс-служба организации.

«FIDE со всей серьезностью относится к случаям читерства среди ведущих игроков. Мы активно работаем как над предотвращением этих случаев, так и над оперативными и соответствующими санкциями», — говорится в сообщении.

26 марта FIDE приняла решение дисквалифицировать украинца Кирилла Шевченко на три года за жульничество на командном чемпионате Испании.

Комиссия требовала лишить Шевченко звания гроссмейстера, но тогда это не было поддержано. В организации заявили, что выступающий под флагом Румынии спортсмен сотрудничал со следствием и признал вину.

Ранее российские шахматисты выиграли Всемирную юношескую шахматную олимпиаду.

