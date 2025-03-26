Украинского шахматиста дисквалифицировали на три года за жульничество

Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение дисквалифицировать украинца Кирилла Шевченко на три года за жульничество на командном чемпионате Испании. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«EDC выяснила, что Шевченко действительно спрятал телефон в туалете на командном чемпионате Испании, и пришла к выводу, что он пытался сжульничать, но не смогла с уверенностью утверждать, что жульничество имело место», — заявили в FIDE.
Отмечается, что комиссия требовала лишить Шевченко звания гроссмейстера, но это не было поддержано. В организации заявили, что выступающий под флагом Румынии спортсмен сотрудничал со следствием и признал вину.
Отстранение Шевченко отсчитывается от 19 октября 2024 года. Из трех лет он получил один год условно. Таким образом, дисквалификация завершится 18 октября 2026 года.
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