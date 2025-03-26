Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинского шахматиста дисквалифицировали на три года за жульничество

Украинского шахматиста Шевченко дисквалифицировали на три года за жульничество
close
Lennart Ootes/Grand Chess Tour

Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение дисквалифицировать украинца Кирилла Шевченко на три года за жульничество на командном чемпионате Испании. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«EDC выяснила, что Шевченко действительно спрятал телефон в туалете на командном чемпионате Испании, и пришла к выводу, что он пытался сжульничать, но не смогла с уверенностью утверждать, что жульничество имело место», — заявили в FIDE.

Отмечается, что комиссия требовала лишить Шевченко звания гроссмейстера, но это не было поддержано. В организации заявили, что выступающий под флагом Румынии спортсмен сотрудничал со следствием и признал вину.

Отстранение Шевченко отсчитывается от 19 октября 2024 года. Из трех лет он получил один год условно. Таким образом, дисквалификация завершится 18 октября 2026 года.

В январе латвийскому шахматисту Андрею Стребкову продлили срок дисквалификации за сексуальные домогательства.

Ранее 15-летняя россиянка выиграла чемпионат мира по шахматам.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами