ЦСКА обыграл «Балтику» в матче Кубка России

Московский ЦСКА оказался сильнее калининградской «Балтики» в матче третьего тура группового этапа Кубка России в Пути Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился полузащитник Иван Обляков, поразивший ворота оппонентов на 79-й и 91-й минутах игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе команды под руководством Фабио Челестини стало семь очков, она располагается на первой строчке в турнирной таблице. У балтийцев после трех матчей нет очков и последняя позиция в группе В. Вместе с ними в одной группе играют тольяттинский «Акрон» и столичный «Локомотив», которые проведут очную встречу 28 августа.

В следующем кубковом матче ЦСКА дома примет «Балтику». Игра пройдет 18 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что вторая команда из СНГ вышла в групповой этап Лиги чемпионов.