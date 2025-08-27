На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА обыграл «Балтику» в матче Кубка России

ЦСКА обыграл «Балтику» в матче Кубка России благодаря дублю Облякова
true
true
true
close
Михаил Голенков/РИА Новости

Московский ЦСКА оказался сильнее калининградской «Балтики» в матче третьего тура группового этапа Кубка России в Пути Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился полузащитник Иван Обляков, поразивший ворота оппонентов на 79-й и 91-й минутах игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры в активе команды под руководством Фабио Челестини стало семь очков, она располагается на первой строчке в турнирной таблице. У балтийцев после трех матчей нет очков и последняя позиция в группе В. Вместе с ними в одной группе играют тольяттинский «Акрон» и столичный «Локомотив», которые проведут очную встречу 28 августа.

В следующем кубковом матче ЦСКА дома примет «Балтику». Игра пройдет 18 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что вторая команда из СНГ вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами