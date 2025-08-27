На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вторая команда из СНГ вышла в групповой этап Лиги чемпионов

«Карабах» обыграл «Ференцварош» и вышел в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА
Petrov Sergey/Global Look Press

Азербайджанский «Карабах» обыграл по сумме двух матчей в раунде плей-офф Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош», сообщает «Советский спорт».

Ответная игра прошла на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и завершилась победой гостей со счетом 3:2. Первый матч, прошедший в Будапеште, завершился победой «Карабаха» (3:1) — таким образом, общий счет противостояния стал 5:4 в пользу азербайджанской команды.

«Карабах» стал второй командой из СНГ, дошедшей до групповой стадии главного еврокубкового турнира. Днем ранее подобное достижение впервые в своей истории установил алматинский «Кайрат», переигравший по пенальти шотландский «Селтик».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в финале разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее стало известно состояние пережившего гипертонический криз тренера «Сочи».

Футбол. Лига чемпионов
