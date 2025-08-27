В МЧС Киргизии сделали заявление о статусе Наговициной

Российская альпинистка Наталья Наговицина, сломавшая ногу на пике Победы, официально признана пропавшей без вести. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил начальник управления по работе со СМИ и населением МЧС Киргизии Адиль Чаргынов.

«Она признана пропавшей без вести. По закону, если невозможно узнать, жив ли человек, что с ним сейчас, он автоматически считается пропавшим без вести. А как вы знаете, добраться туда и узнать, жива ли она или уже нет, сейчас невозможно», — заявил он.

С момента перелома ноги Наговициной прошло больше 14 суток. Продолжить спасательную операцию на сегодняшний момент не представляется возможным из-за погодных условий.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров. Альпинисты из ее группы приняли попытки ей помочь, вернулись на следующий день, однако спуститься вместе с ней не представлялось возможным. После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий — шквалистого ветра и снежных бурь.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. После этого в СМИ появилось несколько сообщений, что альпинистку могут попробовать спасти еще раз, однако попыток предпринято не было.

26 августа стало известно, что Следственный комитет России начал проверку по факту инцидента в горах Киргизии.

Ранее появилась информация, что МВД Киргизии проверит организаторов восхождения альпинистки Наговициной.