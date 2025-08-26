Оператор дрона требует дать ему возможность подлететь к Наговициной

Оператор дрона уверен, что альпинистка Наговицина еще может быть жива

Оператор дрона Андрей, который заснял последнее видео с российской альпинисткой Натальей Наговициной на пике Победы, уверен, что она еще может быть жива. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Андрей снял последнее видео с Наговициной — 19 августа. На нем запечатлено, как альпинистка машет рукой из палатки. Оператор требует дать ему возможность подлететь к палатке. Идти пешком до точки, откуда может стартовать коптер десять дней, поэтому он просит службы отправить его на вертолете на гору — лететь всего час.

С момента перелома ноги Наговициной прошло больше 14 суток.

Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

26 августа стало известно, что Следственный комитет России начал проверку по факту инцидента в горах Киргизии.

Ранее появилась информация, что МВД Киргизии проверит организаторов восхождения альпинистки Наговициной.