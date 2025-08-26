На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ХК «Академия» окажет помощь семье погибшего 16-летнего хоккеиста

Спортдир ХК «Академия»: клуб поможет семье погибшего 16-летнего хоккеиста
Telegram-канал Mash на спорте

Хоккейный клуб «Академия» финансово поддержит семью 16-летнего хоккеиста Дмитрия Волобоева. Об этом «Газете.Ru» сообщил спортивный директор клуба Андрей Невзоров.

«Да, действительно это произошло, погиб Дмитрий Волобоев. Подробности знаю с чужих слов, с родителями я еще не общался. Ребята вечером прогуливались около поселка Петра Дубрава, их сбила машина. Больше я пока ничего не знаю. Поможет ли клуб семье погибшего хоккеиста? Да, конечно, финансовая поддержка будет оказана», — сказал Невзоров.

Минувшей ночью автомобиль, за рулем которого находился 19-летний водитель, вылетел на обочину и сбил Волобоева и его 15-летнего друга. Оба подростка получили травмы, не совместимые с жизнью и скончались до прибытия скорой помощи. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что водитель не справился с управлением. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее СК РФ начал проверку по факту инцидента с альпинисткой Наговициной.

