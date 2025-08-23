На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский боец UFC одержал победу над Кортес-Акостой

Российский боец UFC Павлович одержал победу над Кортес-Акостой
true
true
true
close
Telegram-канал «Арсен Версен»

Российский тяжеловес Сергей Павлович одержал победу на турнире UFC Fight Night 257.

Павлович вышел в октагон против Валдо Кортес-Акосты в Шанхае. Поединок между соперниками продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

На счету россиянина 20 побед и 3 поражений. У Кортес-Акосты была серия из пяти побед подряд.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

До турнира в Шанхае свой последний бой Павлович провел в феврале 2025 года. Он одержал победу над представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 250, который состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок завершился единогласным решением судей (20-27, 30-27, 30-27).

Павлович — бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе, бывший чемпион Fight Nights Global в тяжёлом весе. Боец — двукратный чемпион мира по рукопашному бою, чемпион России, Европы и мира по универсальному бою.

В 2018 году россиянин подписал первый контракт с UFC. В своем дебютном поединке на UFC Fight Night 141 в Пекине против нидерландца Алистара Оверима он проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее Павлович вышел с флагом РФ на дуэль взглядов перед боем UFC.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами