Российский боец UFC одержал победу над Кортес-Акостой

Российский тяжеловес Сергей Павлович одержал победу на турнире UFC Fight Night 257.

Павлович вышел в октагон против Валдо Кортес-Акосты в Шанхае. Поединок между соперниками продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

На счету россиянина 20 побед и 3 поражений. У Кортес-Акосты была серия из пяти побед подряд.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

До турнира в Шанхае свой последний бой Павлович провел в феврале 2025 года. Он одержал победу над представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 250, который состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок завершился единогласным решением судей (20-27, 30-27, 30-27).

Павлович — бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе, бывший чемпион Fight Nights Global в тяжёлом весе. Боец — двукратный чемпион мира по рукопашному бою, чемпион России, Европы и мира по универсальному бою.

В 2018 году россиянин подписал первый контракт с UFC. В своем дебютном поединке на UFC Fight Night 141 в Пекине против нидерландца Алистара Оверима он проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее Павлович вышел с флагом РФ на дуэль взглядов перед боем UFC.