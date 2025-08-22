Российский боец вышел с флагом РФ на дуэль взглядов перед боем UFC

Боец Павлович вышел с флагом России на дуэль взглядов перед турниром UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович вышел с российским флагом на дуэль взглядов с американским бойцом Вальдо Кортес‑Акостой перед турниром UFC Fight Night 257.

22 августа в России отмечается День государственного флага.

Павлович и Кортес-Акоста проведут поединок в тяжелом весе 23 августа, турнир состоится в Шанхае. Российский боец привез с собой российский флаг, с которым намерен выйти на поединок.

До турнира в Шанхае свой последний бой Павлович провел в феврале 2025 года. Он одержал победу над представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 250, который состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок завершился единогласным решением судей (20-27, 30-27, 30-27).

Павлович — бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе, бывший чемпион Fight Nights Global в тяжёлом весе. Боец — двукратный чемпион мира по рукопашному бою, чемпион России, Европы и мира по универсальному бою.

В 2018 году россиянин подписал первый контракт с UFC. В своем дебютном поединке на UFC Fight Night 141 в Пекине против нидерландца Алистара Оверима он проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

