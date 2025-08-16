Тренер клуба РПЛ выступил против ужесточения лимита на легионеров

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев высказался против ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Нужно понимать, что любые искусственные ограничения ни к чему хорошему не приводят. Нужно усиливать работу в детском секторе, чтобы готовить более сильных футболистов», — сказал Тедеев.

5 августа Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет ужесточение лимита на легионеров.

«Оптимальным видим таргет «пять на поле, десять в заявке». У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем. Со следующего сезона снижение начнем — плавно», — сказал Дегтярев.

На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

Ранее комментатор «Матч ТВ» раскритиковал возможные изменения лимита на легионеров в РПЛ.