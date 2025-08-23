Легенда «Спартака» о результатах команды: стараюсь не смотреть в турнирную таблицу РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что старается не смотреть в турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Что касается положения «Спартака» в турнирной таблице, я стараюсь вообще не смотреть туда. Я жду, когда красно-белые улучшат свою игру, а потом изменят ситуацию в таблице», — сказал Кечинов.

Встреча «Спартака» и петербургского «Зенита», которая состоялась в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с казанским «Рубином». Встреча состоится 23 августа. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

После пяти туров «Зенит» расположился на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть баллов. В активе «Спартака» пять очков и 12-я строчка в таблице.

Ранее легенду «Спартака» призвали назначить на пост главного тренера команды.