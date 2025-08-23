На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда «Спартака» о результатах команды: стараюсь не смотреть в турнирную таблицу РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Кечинов: стараюсь не смотреть в турнирную таблицу РПЛ
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что старается не смотреть в турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Что касается положения «Спартака» в турнирной таблице, я стараюсь вообще не смотреть туда. Я жду, когда красно-белые улучшат свою игру, а потом изменят ситуацию в таблице», — сказал Кечинов.

Встреча «Спартака» и петербургского «Зенита», которая состоялась в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с казанским «Рубином». Встреча состоится 23 августа. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

После пяти туров «Зенит» расположился на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть баллов. В активе «Спартака» пять очков и 12-я строчка в таблице.

Ранее легенду «Спартака» призвали назначить на пост главного тренера команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами