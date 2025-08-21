На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенду «Спартака» призвали назначить на пост главного тренера команды

Экс-футболист «Спартака» призвал назначить Аленичева на пост тренера клуба
РИА Новости

Бывший защитник московского «Спартака» Рамиз Мамедов заявил, что «Спартаку» нужно подумать над кандидатурами Дмитрия Аленичева и Андрея Тихонова на пост главного тренера команды, передает Metaratings.

«Карпин в «Динамо», Черчесов в «Ахмате», Юран тоже занят. «Спартаку» можно подумать над возвращением Тихонова и Аленичева. Но всё равно в конце концов «Спартак» будет искать иностранца», — сказал Мамедов.

В пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом».

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

Ранее «Спартак» оштрафовали за неявку Деяна Станковича на пресс-конференцию.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
