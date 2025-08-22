Легенда «Зенита» рассказал, способен ли клуб бороться за победу в РПЛ

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-игрок «Зенита» Лепехин: клуб борется за победу в РПЛ
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепехин заявил, что клуб борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Для меня глобально ничего не изменилось, несмотря на слабый старт. Все равно «Зенит» остается в борьбе за все трофеи, фаворитом в каждом матче. Но нам пора привыкать, что если победы и будут, то они будут непростыми», — сказал Лепехин.

Встреча «Спартака» и петербургского «Зенита», которая состоялась в рамках РПЛ в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

После пяти туров «Зенит» расположился на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть баллов.

Ранее бывший российский футболист объяснил неудачный старт «Зенита».

