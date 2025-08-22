Легенда «Зенита» рассказал, способен ли клуб бороться за победу в РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепехин заявил, что клуб борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Для меня глобально ничего не изменилось, несмотря на слабый старт. Все равно «Зенит» остается в борьбе за все трофеи, фаворитом в каждом матче. Но нам пора привыкать, что если победы и будут, то они будут непростыми», — сказал Лепехин.

Встреча «Спартака» и петербургского «Зенита», которая состоялась в рамках РПЛ в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

После пяти туров «Зенит» расположился на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть баллов.

