Бывший российский футболист объяснил неудачный старт «Зенита»

Серебряный призер чемпиона СССР по футболу Вячеслав Чанов заявил, что несмотря на неудачный старт, петербургский «Зенит» будет бороться за высокие места. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Они вошли в новый сезон самонадеянно. Были подряд медали, медали, медали. Им уже кажется, что все возьмут. Пошла определенная недооценка. Но глубина состава там сумасшедшая, поэтому они свое наберут и будут бороться на трофеи со всех сторон», — заявил Чанов.

Встреча «Спартака» и петербургского «Зенита», которая состоялась в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

После пяти туров «Зенит» расположился на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть баллов.

