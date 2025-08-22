Мостовой объяснил поздравления от президента ФИФА

Мостовой о поздравлениях от президента ФИФА: не зря мне дали прозвище «Царь»

Экс-игрок московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал поздравление с днем рождения от президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, передает Sport24.

«Почему я стал первым игроком из России, которого за долгое время поздравила ФИФА? А кто у нас больше всех за границей играл? Не зря мне дали прозвище «Царь», именно поэтому», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

