«Спартак» и «Зенит» установили уникальное достижение

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» установили уникальное достижение в рамках чемпионатов России после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом пишет «Цифроскоп».

Матч «Спартак» — «Зенит» стал первым в истории чемпионатов России, в котором обе команды выходили вперед, сравнивали счет и не реализовывали пенальти. В чемпионатах СССР был один такой случай: 22 июля 1939 года, когда московское «Торпедо» сыграло вничью со «Стахановцем» (2:2).

Встреча «Спартака» и «Зенита», которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

После пяти туров «Зенит» расположился на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть баллов. В активе «Спартака» пять очков и 12-я строчка в таблице.

