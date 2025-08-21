На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Две российские теннисистки вышли в четвертьфинал турнира в Мексике

Шнайдер и Александрова вышли в 1/4 финала турнира в Монтеррее
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Екатерина Александрова вышли в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монтеррее (Мексика).

Александрова обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович. Встреча, которая продолжалась 1 час 34 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки. В четвертьфинале Александрова сыграет с Линдой Носковой из Чехии, которая обыграла немку Татьяну Марию.

Шнайдер оказалась сильнее соотечественницы Камиллы Рахимовой — 7:6 (7:3), 6:1. Эта встреча продолжалась 1 час 49 минут. В четвертьфинале Диана сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс, которая обыграла Донну Векич из Хорватии.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее сообщалось, что бывший президент МОК получил орден.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами