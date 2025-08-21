Wolrd Athletics ввели обязательный гендерный тест для женщин

World Athletics ввели обязательный гендерный тест для женщин. Те, кто не пройдут его, не будут допущены к женским соревнованиям. Об этом сообщает Sport.pl.

«В целом, это хорошо, что будут такие тесты. Прекратятся дискуссии типа: «она проиграла мужчине». Тесты нужны, чтобы у спортсменок не было проблем», — заявил врач сборной Польши по легкой атлетике Ярослав Кшиванский.

Отмечается, что подтвердить свой пол уже решили многие польские легкоатлетки, чтобы получить разрешение на участие в чемпионате мира в Токио, который состоится в сентябре.

6 февраля президент США Дональд Трамп запретил транс-персонам участвовать в женских соревнованиях.

В своей речи Трамп упомянул алжирскую боксершу Иман Хелиф. 4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Ранее в США транс-персонам запретили участвовать в женских соревнованиях.