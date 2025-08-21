На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Wolrd Athletics ввели обязательный гендерный тест для женщин

Sport.pl: World Athletics ввели гендерный тест для участниц женских соревнований
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

World Athletics ввели обязательный гендерный тест для женщин. Те, кто не пройдут его, не будут допущены к женским соревнованиям. Об этом сообщает Sport.pl.

«В целом, это хорошо, что будут такие тесты. Прекратятся дискуссии типа: «она проиграла мужчине». Тесты нужны, чтобы у спортсменок не было проблем», — заявил врач сборной Польши по легкой атлетике Ярослав Кшиванский.

Отмечается, что подтвердить свой пол уже решили многие польские легкоатлетки, чтобы получить разрешение на участие в чемпионате мира в Токио, который состоится в сентябре.

6 февраля президент США Дональд Трамп запретил транс-персонам участвовать в женских соревнованиях.

В своей речи Трамп упомянул алжирскую боксершу Иман Хелиф. 4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Ранее в США транс-персонам запретили участвовать в женских соревнованиях.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами