В США транс-персонам запретили участвовать в женских соревнованиях

Генеральный директор Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Сара Хиршланд заявила о запрете транс-персонам участвовать в женских турнирах, передает ESPN.

«Наша обновленная политика подчеркивает важность обеспечения справедливых и безопасных условий для женских соревнований. Все национальные федерации обязаны привести свои правила в соответствие», — заявила Хиршланд.

4 апреля 2025 года Ассоциация фехтования США (USA Fencing) объявила о дисквалификации фехтовальщицы Стефани Тернер за отказ соревноваться с транс-спортсменом Редмондом Салливаном.

Инцидент произошел 30 марта на региональных соревнованиях. Перед началом очередной схватки Тернер сняла маску и встала на одно колено в знак несогласия фехтовать с Салливаном.

Ранее в США приостановили финансирование университета из-за транс-персоны в соревнованиях по плаванию.