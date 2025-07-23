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В США транс-персонам запретили участвовать в женских соревнованиях

НОК США запретил транс-персонам участвовать в женских турнирах
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mwreck/Shutterstock/FOTODOM

Генеральный директор Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Сара Хиршланд заявила о запрете транс-персонам участвовать в женских турнирах, передает ESPN.

«Наша обновленная политика подчеркивает важность обеспечения справедливых и безопасных условий для женских соревнований. Все национальные федерации обязаны привести свои правила в соответствие», — заявила Хиршланд.

4 апреля 2025 года Ассоциация фехтования США (USA Fencing) объявила о дисквалификации фехтовальщицы Стефани Тернер за отказ соревноваться с транс-спортсменом Редмондом Салливаном.

Инцидент произошел 30 марта на региональных соревнованиях. Перед началом очередной схватки Тернер сняла маску и встала на одно колено в знак несогласия фехтовать с Салливаном.

Ранее в США приостановили финансирование университета из-за транс-персоны в соревнованиях по плаванию.

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