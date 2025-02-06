Трамп запретил транс-персонам участвовать в женских соревнованиях

Президент США Дональд Трамп подписал указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт», запрещающий транс-персонам участвовать в женских состязаниях в США. Об этом пишет The Hill.

«Если вы приезжаете в страну и утверждаете, что вы женщина, но на самом деле вы мужчина и приехали сюда соревноваться с женщинами, мы проверим это на предмет мошенничества. Кто может забыть прошлогоднюю Олимпиаду в Париже, где боксер-мужчина украл у женщины золотую медаль, избив ее соперницу?» — заявил Трамп.

Новый президент США подчеркнул, что не допустит участия транс-персон в летних Олимпийских играх — 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

В своей речи Трамп упомянул алжирскую боксершу Иман Хелиф. 4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

На Олимпиаде-2024 в Париже Хелиф завоевала золотую медаль.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова вновь попала в больницу из-за рака.