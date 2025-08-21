На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Альпинистка Наговицина застряла на «фатальной» высоте на пике Победы

Спасатель Легошин: альпинистка Наговицина находится на фатальной высоте
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Замначальника отряда «Центроспас» МЧС Владимир Легошин заявил, что альпинистка Наталья Наговицина находится на фатальной высоте на пике Победы, передает ТАСС.

«Само пребывание на такой высоте фатально, оно летально. С каждым часом человек уходит из жизни», — сказал Легошин.

47-летняя женщина ждет спасателей на высоте более 7000 метров уже девять дней, лежа в разорванной палатке при температуре -23°C . В ближайшие дни погода ухудшится: ожидается 26 градусов мороза.

С большой долей вероятности у женщины закончились запасы еды и воды, а также газ в горелке, который помогал сохранять тепло в условиях снежного бурана. Облет дроном, совершенный 19 августа, показал, что Наговицина все еще жива и иногда совершает движения.

21 августа ице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что спасатели пробиваются к альпинистке Наталье Наговициной, которая более недели ждет помощи.

Ранее спасение застрявшей на 7000 метрах альпинистки назвали опасным.

