Альпинистка Наговицина застряла на «фатальной» высоте на пике Победы

Замначальника отряда «Центроспас» МЧС Владимир Легошин заявил, что альпинистка Наталья Наговицина находится на фатальной высоте на пике Победы, передает ТАСС.

«Само пребывание на такой высоте фатально, оно летально. С каждым часом человек уходит из жизни», — сказал Легошин.

47-летняя женщина ждет спасателей на высоте более 7000 метров уже девять дней, лежа в разорванной палатке при температуре -23°C . В ближайшие дни погода ухудшится: ожидается 26 градусов мороза.

С большой долей вероятности у женщины закончились запасы еды и воды, а также газ в горелке, который помогал сохранять тепло в условиях снежного бурана. Облет дроном, совершенный 19 августа, показал, что Наговицина все еще жива и иногда совершает движения.

21 августа ице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что спасатели пробиваются к альпинистке Наталье Наговициной, которая более недели ждет помощи.

Ранее спасение застрявшей на 7000 метрах альпинистки назвали опасным.