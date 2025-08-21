Спасатели пробиваются к российской альпинистке, которая ждет помощи более недели

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что спасатели пробиваются к альпинистке Наталье Наговициной, которая более недели ждет помощи, передает РИА Новости.

«Ребята из спасательной экспедиции пока двигаются. Сообщают о том, что ее нет в живых? Это спекуляция. Есть ли реальные шансы ее спасти? Все может быть, как можем судить», — сказал Пятницин.

47-летняя женщина ждет спасателей на высоте более 7000 метров уже девять дней, лежа в разорванной палатке при температуре -23°C . В ближайшие дни погода ухудшится: ожидается 26 градусов мороза.

С большой долей вероятности у женщины закончились запасы еды и воды, а также газ в горелке, который помогал сохранять тепло в условиях снежного бурана. Облет дроном, совершенный 19 августа, показал, что Наговицина все еще жива и иногда совершает движения.

Ранее стало известно, сколько альпинистке Наговициной нужно продержаться до прихода спасателей.