Легенда «Спартака» о результатах команды: это не лезет ни в какие ворота

Легенда «Спартака» Симонян о результатах команды: это не лезет ни в какие ворота

Легенда «Спартака», шестикратный чемпион СССР с красно-белыми в качестве игрока и тренера Никита Симонян раскритиковал результаты команды, передает «Чемпионат».

«Я долгое время молчал и сейчас молчу. Но один чемпионат и один Кубок — это не лезет ни в какие ворота. За мою карьеру как игрока и тренера мы выиграли шесть чемпионатов и пять Кубков СССР», — сказал Симонян.

Встреча «Спартака» и петербургского «Зенита», которая состоялась в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

После пяти туров «Зенит» расположился на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть баллов. В активе «Спартака» пять очков и 12-я строчка в таблице.

Ранее «Спартак» и «Зенит» установили уникальное достижение.