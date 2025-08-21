Главный тренер клуба РПЛ заявил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что московский «Спартак» будет бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ» .

«Положение «Спартака» не должно нас вводить в заблуждение. Такие отрезки бывают у многих команд. Для меня «Спартак» — это команда, которая будет бороться за чемпионство», — сказал Рахимов.

В пятом туре Российской чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают 13-е место с пятью баллами. Лидирует в чемпионата московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем туре РПЛ «Спартак» на выезде сразится с казанским «Рубином» 23 августа, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее «Спартак» назначил шеф-скаута, который будет искать игроков удаленно.