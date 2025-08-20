На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Когда сломался, он меня вернул в спорт»: Чимаев о поддержке Рамзана Кадырова

Боец Чимаев: Рамзан Кадыров вернул меня в спорт, и я стал чемпионом
Kamil Krzaczynski-Imagn Images/Reuters

Новый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев рассказал, как ему помогла поддержка главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Как после боя [с Дрикусом] я сказал, что сам в себя не верил, когда сломался, он меня вернул и сказал: «Если ты будешь тренироваться, то станешь чемпионом». И, как Рамзан Ахматович сказал, мы вернулись в спорт. Он вернул меня в спорт, и я стал чемпионом. Благодарю его за этого», — поделился боец.

В ночь на 17 августа Чимаев одержал победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой на турнире промоушена под номером 319 продлился все пять раундов, которые были заявлены судьями, и завершился победой Чимаева единогласным решением судей, оценки по запискам — 50-44, 50-44, 50-44. В этом бою он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет ОАЭ, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения. Дю Плесси, которому также 31 год, проиграл третий бой в своей карьере, при этом выиграл он 22 поединка.

Первый поединок в смешанных единоборствах (MMA) Чимаев провел 26 мая 2018 года. Бой завершился в начале второго раунда. Чимаев победил техническим нокаутом. До боя с Дю Плесси Чимаев выходил в октагон 26 октября 2024 года и победил австралийца Роберта Уиттакера в со-главном бою турнира UFC 308 в Абу-Даби. Поединок закончился в первом раунде, когда Чимаев заставил сдаться соперника после болевого приема.

Ранее Кадыров подарил Чимаеву Maybach.

