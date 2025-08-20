Кадыров подарил Чимаеву Maybach

Кадыров встретил Чимаева после победы над дю Плесси и подарил ему Maybach

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретил в аэропорту города Грозный бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева и подарил ему автомобиль Maybach. Об этом сообщает РИА Новости.

В ночь на 17 августа представляющий ОАЭ Чимаев одержал победу южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Бой на турнире промоушена под номером 319 продлился все пять раундов, которые были заявлены судьями, и завершился победой Чимаева единогласным решением судей, оценки по запискам — 50-44, 50-44, 50-44. В этом бою он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Новоявленный чемпион установил рекорд UFC по количеству нанесенных ударов за бой — 529, а также стал вторым спортсменом в истории UFC по времени контроля соперника в партере.

Позже тренер дю Плесси заявил, что его подопечный уничтожит Чимаева в реванше.

Ранее были названы самые неудобные соперники для Чимаева.