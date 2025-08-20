На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Чемпионат получил крутого футболиста»: врач ЦСКА оценил новичка команды

Врач ЦСКА Безуглов заявил, что Жоао Виктор поразил всех результатами тестов
ПФК ЦСКА

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что новичок команды Жоао Виктор приятно удивил во время прохождения тестов. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Он показал уникальные не только для центрального защитника, но и для футболиста любой позиции показатели. Я такую комбинацию цифр вижу в первый раз — даже не удивил, а прямо поразил. Мне кажется, наш чемпионат получил очень крутого футболиста», — заявил Безуглов.

20 августа ЦСКА официально объявил о переходе Жоао Виктора из «Васко Да Гамы».

Последним клубом футболиста был бразильский «Васко Да Гама». В составе этого коллектива Жоао Виктор провел 75 матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Ранее он выступал за «Коринтианс», португальскую «Бенфику» и французский «Нант».

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем матче ЦСКА сыграет на своем поле с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее был назван самый сильный клуб России на данный момент.

Футбол. Чемпионат России
