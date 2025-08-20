«Чемпионат получил крутого футболиста»: врач ЦСКА оценил новичка команды

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что новичок команды Жоао Виктор приятно удивил во время прохождения тестов. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Он показал уникальные не только для центрального защитника, но и для футболиста любой позиции показатели. Я такую комбинацию цифр вижу в первый раз — даже не удивил, а прямо поразил. Мне кажется, наш чемпионат получил очень крутого футболиста», — заявил Безуглов.

20 августа ЦСКА официально объявил о переходе Жоао Виктора из «Васко Да Гамы».

Последним клубом футболиста был бразильский «Васко Да Гама». В составе этого коллектива Жоао Виктор провел 75 матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Ранее он выступал за «Коринтианс», португальскую «Бенфику» и французский «Нант».

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем матче ЦСКА сыграет на своем поле с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

