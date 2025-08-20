ЦСКА объявил о подписании бразильского футболиста

ЦСКА официально объявил о переходе защитника Жоао Виктора из «Васко Да Гамы»

Московский футбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте объявил о переходе бразильского защитника Жоао Виктора.

«За нашу команды 27-летний бразилец будет играть под номером 4. Добро пожаловать домой, Жоао Виктор!» — говорится в заявлении.

Последним клубом футболиста был бразильский »Васко Да Гама». В составе этого коллектива Жоао Виктор провел 75 матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Ранее он выступал за «Коринтианс», португальскую «Бенфику» и французский «Нант».

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1. В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем матче ЦСКА сыграет на своем поле с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

