Назван самый сильный клуб России на данный момент

Бывший президент «Локомотива» Наумов назвал ЦСКА самым сильным клубом России
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов назвал столичный ЦСКА самым сильным клубом России на данный момент, передает «Чемпионат».

«Я посмотрел все матчи РПЛ в этом сезоне и могу сказать, что на данный момент ЦСКА — самый сильный клуб России. У команды очень органично выстроена игра. Футбол в матче с «Динамо» был просто изумителен», — сказал Наумов.

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1. В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем матче ЦСКА сыграет на своем поле с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что иностранный футболист близок к уходу из ЦСКА.

