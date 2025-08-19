Назван самый сильный клуб России на данный момент

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов назвал столичный ЦСКА самым сильным клубом России на данный момент, передает «Чемпионат».

«Я посмотрел все матчи РПЛ в этом сезоне и могу сказать, что на данный момент ЦСКА — самый сильный клуб России. У команды очень органично выстроена игра. Футбол в матче с «Динамо» был просто изумителен», — сказал Наумов.

В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1. В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем матче ЦСКА сыграет на своем поле с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что иностранный футболист близок к уходу из ЦСКА.