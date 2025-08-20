Сбежавший с Украины футболист получил российское гражданство

Бывший полузащитник украинского «Шахтера» Александр Роспутько стал футболистом российского клуба «Чайка». Об этом сообщается на официальном сайте Первой лиги.

В профиле 21-летнего полузащитника указано гражданство России и то, что он является игроком команды из села Песчанокопского. Сама «Чайка» официально не объявляла о подписании контракта с Роспутько.

13 октября 2023 года стало известно, что Роспутько после выездной встречи юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Позже стало известно, что он находится в России, а отец футболиста сообщил, что Роспутько намерен получить российское гражданство. В понедельник, 23 октября 2023 года, «Шахтер» объявил о расторжении контракта с игроком в одностороннем порядке.

28 июля сообщалось, что футболист харьковского «Металлиста 1925» Алексей Сидоров сбежал с Украины. В феврале заместитель гендиректора футбольного клуба «Карпаты» из Львова Олег Авдыш не вернулся на Украину после зимних сборов команды в Турции.

