Сбежавший с Украины футболист получил российское гражданство

Сбежавший с Украины футболист Роспутько стал игроком «Чайки»
Ассоциация профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига»

Бывший полузащитник украинского «Шахтера» Александр Роспутько стал футболистом российского клуба «Чайка». Об этом сообщается на официальном сайте Первой лиги.

В профиле 21-летнего полузащитника указано гражданство России и то, что он является игроком команды из села Песчанокопского. Сама «Чайка» официально не объявляла о подписании контракта с Роспутько.

13 октября 2023 года стало известно, что Роспутько после выездной встречи юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Позже стало известно, что он находится в России, а отец футболиста сообщил, что Роспутько намерен получить российское гражданство. В понедельник, 23 октября 2023 года, «Шахтер» объявил о расторжении контракта с игроком в одностороннем порядке.

28 июля сообщалось, что футболист харьковского «Металлиста 1925» Алексей Сидоров сбежал с Украины. В феврале заместитель гендиректора футбольного клуба «Карпаты» из Львова Олег Авдыш не вернулся на Украину после зимних сборов команды в Турции.

Ранее сообщалось, что молодой украинский вратарь сбежал из команды.

