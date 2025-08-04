Молодой украинский вратарь сбежал из команды

19-летний вратарь «Кривбасса» Омельченко сбежал из команды на сборах в Словении

19-летний украинский вратарь «Кривбасса» Игорь Омельченко сбежал из команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист самовольно покинул расположение команды во время нахождения на сборах в Словении и не вернулся на Украину.

В прошлом сезоне Омельченко провел 25 матчей за юношескую команду «Кривбасса». Дважды он попадал в заявку главной команды, но на поле не выходил. По итогам прошлого сезона «Кривбасс» занял пятое место в чемпионате страны.

28 июля сообщалось, что футболист харьковского «Металлиста 1925» Алексей Сидоров сбежал с Украины. В феврале заместитель гендиректора футбольного клуба «Карпаты» из Львова Олег Авдыш не вернулся на Украину после зимних сборов команды в Турции.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее сообщалось, что «Спартак» накажут за поведение фанатов.