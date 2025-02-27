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Топ-менеджер украинского клуба сбежал во время сборов в Турции

Топ-менеджер украинского клуба «Карпаты» Авдыш сбежал во время сборов в Турции
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Олег Авдыш/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заместитель гендиректора футбольного клуба «Карпаты» из Львова Олег Авдыш не вернулся на Украину после зимних сборов команды в Турции. Об этом пишет украинский портал Tribuna.

Команда, тренеры и персонал проводили сборы в Турции с 18 января по 14 февраля. В клубе сообщили, что на Украину вернулись все сотрудники, футболисты и тренерский штаб, кроме Авдыша.

Авдыш на посту заместителя гендиректора по внешним коммуникациям работал с октября 2024 года.

10 сентября 2024 года появилась информация, что украинский голкипер Денис Шелихов сбежал из Украины, чтобы не попасть под мобилизацию, и подписал контракт с белорусским клубом «Славия-Мозырь». Футболист принял решение покинуть страну, перебрался через реку Тиса, после чего оказался в Румынии, а оттуда добрался до Белоруссии, где и подписал контракт с местным футбольным клубом. Однако сам игрок назвал эту информацию лишь догадками.

2 ноября 2024 года появились сообщения, что два хоккеиста киевского «Сокола» не вернулись на Украину после выезда за границу. По информации СМИ, речь идет о форварде Романе Благое и защитнике Владимире Алексюке. Оба хоккеиста отсутствовали в заявке клуба на матч регулярного чемпионата против «Шторма».

Ранее украинские каратисты не вернулись в страну после участия в турнире в Венеции.

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