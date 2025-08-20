«Реал» стартовал с победы в чемпионате Испании по футболу

Мадридский «Реал» стартовал с победы в новом сезоне чемпионата Испании по футболу, обыграв «Осасуну».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Килиан Мбаппе на 51-й минуте с пенальти.

В прошлом сезоне «Реал» завоевал серебряные медали: клуб набрал 84 очков в 38 матчах, уступив четыре балла «Барселоне».

В следующем туре чемпионата страны «Реал» сыграет в гостях с «Реалом Овьедо». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 22:30 по московскому времени.

«Осасуна» сыграет в следующем матче дома с «Валенсией». Встреча состоится также 24 августа. Команды выйдут на поле в 18:00 мск.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее медиафутбольный клуб установил мировой рекорд.