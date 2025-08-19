Футбольный клуб, чей тренер ударил судью, прекратил существование

Футбольная команда «Гудаута» из Новосибирска, чей тренер Алексей Приходько ударил судью Артема Петренко, прекратила существование, сообщает Sport Baza.

«Мы с ним разговаривали до этого, были инциденты, объясняли суть наших претензий. Но он судит Вторую лигу и считает, что мы тут ковыряемся на уровне первенства города, а значит, наши претензии и возражения необоснованным», — сказал Приходько.

Инцидент произошел 13 августа в матче с «Прогрестором». На 72-й минуте матча футболистам и главному тренеру «Гудауты» показалось, что арбитр не зафиксировал офсайд. Игрок «Гудауты» эмоционально высказал претензии судье. Арбитр показал футболисту желтую карточку, после чего на поле выбежал Приходько и ударил судью пинком. Также тренер словестно оскорбил арбитра.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее в московском «Динамо» открестились от Федора Смолова после драки в кафе.