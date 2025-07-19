В «Динамо» открестились от Смолова после драки в кафе

Степашин заявил, что Смолов дрался в кафе не как динамовец

Московское «Динамо» не имеет отношения к драке экс-нападающего команды Федора Смолова в кафе. Об этом ТАСС заявил член совета директоров бело-голубых Сергей Степашин.

«Не знаю, зачем его понесло с утра пораньше в кафе. Утром надо спать. При случае у Федора спрошу. Федор-то пришел в кафе как краснодарец. Динамовцем он туда не ходил», — сказал Степашин.

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали записи.

Ранее адвокат назвал возможное уголовное дело в отношении Смолова «натягиванием совы на глобус».