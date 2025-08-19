На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мировой рекордсмен раскрыл зарплаты российских пловцов

Колесников: пловцы сборной России зарабатывают больше ста тысяч рублей в месяц
true
true
true
close
Xia Yifang/Global Look Press

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников в интервью YouTube-каналу BB Tennis раскрыл зарплаты в сборной России.

«Больше ста тысяч рублей в месяц. Но мы все равно не на зарплате живем, а на премиях с соревнований. Они больше дают, чем зарплата», — заявил Колесников.

3 августа Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине с рекордом чемпионатов мира — 23,68 секунды. Он впервые выиграл золото на ЧМ. Вторыми финишировали южноафриканец Питер Кетце и россиянин Павел Самусенко с одинаковым результатом 24,17 секунды.

Россияне заняли четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта. В их активе 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Колесников стал вторым на дистанции 100 метров на спине, а также третьим на стометровке вольным стилем. Он обладатель мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине.

Ранее Владимир Путин поздравил Климента Колесникова с победой на чемпионате мира в Сингапуре.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами