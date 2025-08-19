Мировой рекордсмен раскрыл зарплаты российских пловцов

Колесников: пловцы сборной России зарабатывают больше ста тысяч рублей в месяц

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников в интервью YouTube-каналу BB Tennis раскрыл зарплаты в сборной России.

«Больше ста тысяч рублей в месяц. Но мы все равно не на зарплате живем, а на премиях с соревнований. Они больше дают, чем зарплата», — заявил Колесников.

3 августа Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине с рекордом чемпионатов мира — 23,68 секунды. Он впервые выиграл золото на ЧМ. Вторыми финишировали южноафриканец Питер Кетце и россиянин Павел Самусенко с одинаковым результатом 24,17 секунды.

Россияне заняли четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта. В их активе 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Колесников стал вторым на дистанции 100 метров на спине, а также третьим на стометровке вольным стилем. Он обладатель мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине.

Ранее Владимир Путин поздравил Климента Колесникова с победой на чемпионате мира в Сингапуре.