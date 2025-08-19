Пиняев раскрыл, планирует ли уезжать в Европу

Пиняев о Европе: не расстроюсь, если всю карьеру проведу в «Локомотиве»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев заявил, что не расстроится, если не в течение карьеры не удастся переехать в Европу. Его слова приводит РИА Новости.

«Я никогда не расстроюсь, если всю жизнь проведу в хорошем клубе России, как «Локомотив». Точно не буду горевать. Посмотрим, как жизнь сложится, может быть, когда-нибудь попробую свои силы в Европе», — сказал футболист.

23 июля «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА предложил «Локомотиву» 900 миллионов рублей, что равняется сумме отступных по контракту Пиняева.

В прошлом сезоне футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах. На его счету 11 забитых мячей и восемь результативных передач. Начало сезона-2025/26 20-летний Пиняев пропустил по медицинским показаниям.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сборная России объявила расширенный состав на сентябрьские матчи.