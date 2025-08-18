На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сборная России объявила расширенный состав на сентябрьские матчи

Сборная России назвала расширенный состав на матчи в сентябре
Александр Вильф/РИА Новости

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав футболистов на сентябрьские матчи команды. В список вошли 39 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов, Александр Максименко, Станислав Агкацев, Евгений Ставер, Виталий Гудиев.
Защитники: Илья Вахания, Арсен Адамов, Юрий Горшков, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Валентин Пальцев, Максим Осипенко, Руслан Литвинов, Мингиян Бевеев.
Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин, Александр Черников, Никита Кривцов, Наиль Умяров, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов, Антон Миранчук, Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Зелимхан Бакаев, Алексей Миранчук, Максим Глушенков, Андрей Мостовой, Вадим Раков, Лечи Садулаев, Александр Головин.
Нападающие: Дмитрий Воробьев, Тамерлан Мусаев, Иван Сергеев.

4 сентября в Москве Россия сыграет с Иорданией, а 7 числа проведет матч с Катаром в Эр-Райяне.

В 2025 году национальная команда также еще проведет матчи с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Валерий Карпин ответил, готова ли сборная России к официальным матчам.

