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ЦСКА активировал опцию выкупа игрока «Локомотива» за 900 млн рублей

ЦСКА активировал опцию выкупа футболиста «Локомотива» Пиняева за 900 млн рублей
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский ЦСКА активировал опцию выкупа футболиста московского «Локомотива» Сергея Пиняева, передает «Чемпионат».

Армейцы предложили «Локомотиву» 900 миллионов рублей, что равняется сумме отступных по контракту 20-летнего полузащитника. Если ЦСКА удастся уговорить Пиняева подписать контракт, то «Локомотив» будет обязан его отпустить.

В прошлом сезоне футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах. На его счету 11 забитых мячей и восемь результативных передач.

ЦСКА и «Локомотив» готовятся провести матчи 1-го тура нового розыгрыша РПЛ. Красно-зеленые дома сыграют с «Сочи» в субботу, 19 июля, игра начнется в 18:00 по московскому времени. В свою очередь, армейцам предстоит выезд в Оренбург. Матчем, который состоится в понедельник 21 июля, и стартует в 17:30 мск, будет закрыта программа тура.

Ранее «Локомотиву» посоветовали сохранить тренера.

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