ЦСКА активировал опцию выкупа игрока «Локомотива» за 900 млн рублей

Московский ЦСКА активировал опцию выкупа футболиста московского «Локомотива» Сергея Пиняева, передает «Чемпионат».

Армейцы предложили «Локомотиву» 900 миллионов рублей, что равняется сумме отступных по контракту 20-летнего полузащитника. Если ЦСКА удастся уговорить Пиняева подписать контракт, то «Локомотив» будет обязан его отпустить.

В прошлом сезоне футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах. На его счету 11 забитых мячей и восемь результативных передач.

ЦСКА и «Локомотив» готовятся провести матчи 1-го тура нового розыгрыша РПЛ. Красно-зеленые дома сыграют с «Сочи» в субботу, 19 июля, игра начнется в 18:00 по московскому времени. В свою очередь, армейцам предстоит выезд в Оренбург. Матчем, который состоится в понедельник 21 июля, и стартует в 17:30 мск, будет закрыта программа тура.

Ранее «Локомотиву» посоветовали сохранить тренера.