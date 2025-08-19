«Спартак» официально объявил о переходе защитника «Локомотива»

Московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 27-летним российским защитником Ильей Самошниковым.

»Самошникова отличают высокая скорость и неуступчивый характер. Кроме того, наш новичок известен тем, что далеко выбрасывает мяч из аута и не раз именно так начинал голевые атаки своих команд. Добро пожаловать в «Спартак», Илья!» — говорится в заявлении красно-белых.

В текущем сезоне Самошников сыграл только в двух матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт со столичной командой рассчитан до 2027 года.

Самошников пополнил состав «Локомотива» в 2023 году, до этого на протяжении трех лет он защищал цвета казанского «Рубина». Также он играл за «Торпедо» из Москвы и «Шинник».

В пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом».

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

