Кубок России по футболу едва не разбили

Кубок России едва не разбили на заводе мороженого в Омске, передает Mash на спорте.

Кубок России привезли в Омск в преддверии матча 1/128 финала турнира между омским «Иртышом» и барнаульским «Темпом». 18 августа с трофеем объездили главные достопримечательности Омска. На заводе мороженого его уронили. Кубок поставили в стеклянный аквариум, чтобы больше никто случайно не столкнул его.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

