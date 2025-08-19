На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легендарный тренер «Спартака» раскритиковал игрока команды за нереализованный пенальти

Экс-тренер «Спартака» Романцев подверг критике игрока команды Барко
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев раскритиковал игрока команды Эсекьеля Барко за нереализованный пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает «Московский комсомолец».

«Судье виднее, было там два касания, не было двух касаний. Это неважно. Но что ты выпендриваешься? Подойди, пробей нормально. Кто виноват, если у футболиста нога поехала, кроме самого футболиста?» — сказал Романцев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что «Зениту» надо уволить Сергея Семака.

