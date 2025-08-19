Футбольный агент: если «Зенит» хочет издеваться над собой, то надо оставить Семака

Футбольный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что петербургскому «Зениту» надо уволить главного тренера команды Сергея Семака.

«Конечно, надо убирать Семака. Если «Зенит» хочет издеваться над собой еще весь этот год и не видеть футбола, то надо оставить Семака, и футбола не будет», — сказал Гурцкая

В пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком».

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

На 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но сумел отличиться на добивании. На 18-й минуте счет сравнял Маркиньос. На 39-й минуте дебютный мяч в составе «Спартака» забил Жедсон Фернандеш. На 52-й минуте красную карточку получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос, а на 63-й минуте Александр Соболев снова сравнял счет. На 88-й минуте третий гол «Спартака» не был засчитан, потому что в начале эпизода Эсекьель Барко совершил двойное касание при пробитии пенальти.

После пяти туров «Зенит» расположился на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав шесть баллов.

