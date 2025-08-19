На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему жена футболиста Забарного удалила негативные посты о россиянах

Жена Забарного удалила негативные посты о россиянах после просьбы «ПСЖ»
true
true
true
close
Panoramic/Global Look Press/PSG

Ангелина Забарного, жена украинского футболиста «ПСЖ» Ильи Забарного, удалила негативные посты о россиянах после просьбы французского клуба, сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

«По просьбе клуба агенты Ильи обратились к Ангелине с просьбой удалить посты. Это было сделано, чтобы минимизировать политические и имиджевые риски для команды, где уже играет российский вратарь Сафонов», — сказал источник.

Ангелина опубликовала два кадра с отдыха, на одном из которых убрала с помощью специальных программ российских туристов на фоне.

«Россияне специально лезли в кадр, когда увидели, что мы начали фотографироваться. Но они не учли одного. Жаль, что их так же легко нельзя стереть с планеты навсегда», — написала она.

Этот пост начали активно критиковать, на что она назвала критиков «мусором».

Ранее жена Забарного отреагировала на информацию о дружбе мужа с Сафоновым.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами