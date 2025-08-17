«Глупости»: жена Забарного отреагировала на информацию о дружбе мужа с Сафоновым в «ПСЖ»

Жена Забарного назвала глупостью информацию о дружбе мужа с Сафоновым в «ПСЖ»

Ангелина Забарная, жена украинского новичка «ПСЖ» Ильи Забарного, опровергла информацию о дружбе мужа с российским одноклубником Матвеем Сафоновым. Ее слова передает Tribuna.

«Думаю, всем понятно, какую позицию мы занимаем и своим принципам мы не изменяем. Французские СМИ пытаются получить больше охватов и придумывают глупости», — сказала Ангелина.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

В первом туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Нантом». Матч состоится 17 августа.

Ранее Сафонов провел беседу с Забарным после его перехода в «ПСЖ».