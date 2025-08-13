На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жена украинского новичка «ПСЖ» удалила посты с жесткой критикой в адрес россиян

Жена новичка «ПСЖ» Забарного Ангелина удалила посты с критикой в адрес россиян
true
true
true
close
Скрин Sport24

Ангелина Забарная, жена украинского новичка «ПСЖ» Ильи Забарного, удалила из своего Telegram-канала посты с жесткой критикой в адрес россиян и России.

Напомним, Ангелина опубликовала два кадра с отдыха, на одном из которых убрала с помощью специальных программ российских туристов на фоне.

«Россияне специально лезли в кадр, когда увидели, что мы начали фотографироваться. Но они не учли одного. Жаль, что их так же легко нельзя стереть с планеты навсегда», — написала она.

Этот пост начали активно критиковать, на что она назвала критиков «мусором».

Через несколько часов она полностью удалила публикацию.

Официально «ПСЖ» объявил о трансфере Забарного 12 августа. 7 числа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал Забарному избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова, из-за которого украинец отказался переходить в клуб в зимнее трансферное окно.

«ПСЖ» действительно попытался убрать Сафонова из команды. 2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

Ранее главный конкурент Сафонова объявил об уходе из «ПСЖ».

Футбол. Чемпионат Франции
