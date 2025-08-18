«Был травмирующий опыт»: Слуцкий ответил, почему покинул Россию

Российский тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что принял решение покинуть Россию из-за начала СВО. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Smarent.

«В «Рубине» делалась ставка на легионеров, бесплатно ушло восемь человек, мы вылетели. Это был травмирующий опыт. Решил, что пока у нас такая ситуация, мне интересно уехать работать за рубеж. К тому же, у меня был опыт зарубежной работы в Англии и Голландии», — заявил Слуцкий.

16 августа «Шанхай Шэньхуа» упустил лидерство в чемпионате Китая.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее израильский футбольный клуб призвали исключить из еврокубков.