Испанский клуб подписал футболиста после обвинений в изнасиловании

«Вильярреал» подписал контракт с Парти, обвиняемым в изнасиловании
Toby Melville/Reuters

Испанский «Вильярреал» подписал контракт с полузащитником Томасом Парти через два дня после того, как его отпустили под залог после обвинения в изнасиловании. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что 32-летний игрок сборной Ганы заключил соглашение до конца сезона. Он находился в статусе свободного агента после ухода из лондонского «Арсенала».

В своем заявлении «Вильярреал» высоко оценил качества футболиста, а затем заявил о том, что игрок отрицает все обвинения, а клуб уважает основопологающий принцип презумпции невиновности и будет ждать результатов судебного процесса.

«Вильярреал» сообщил, что 32-летний игрок сборной Ганы, ставший свободным агентом после истечения срока его контракта с «Арсеналом» в июне, присоединился к клубу «на сезон 2025–2026».

5 августа Парти освободили под залог. Ему предъявлены обвинения в сексуальном насилии трех женщин в 2021-2022 годах.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» подпишет одного из лучших вратарей мира.

